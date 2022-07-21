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لبنان

في طرابلس... الجيش يزيل أبنية مخالفة (صور)

Lebanon 24
21-07-2022 | 02:21
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أفاد مندوب "لبنان 24" انه بعد شكوى من دار الافتاء في طرابلس ودائرة اوقاف طرابلس بحق مجهولين قاموا باستغلال اراض تابعة لاوقاف طرابلس، قامت مخابرات الجيش بإزالة وهدم الأبنية المخالفة والتي تم انشاؤها حديثاً في "حي الغرباء" في منطقة الزاهرية - طرابلس.
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