في طرابلس... الجيش يزيل أبنية مخالفة (صور)

أفاد مندوب "لبنان 24" انه بعد شكوى من دار الافتاء في طرابلس ودائرة اوقاف طرابلس بحق مجهولين قاموا باستغلال اراض تابعة لاوقاف طرابلس، قامت مخابرات الجيش بإزالة وهدم الأبنية المخالفة والتي تم انشاؤها حديثاً في "حي الغرباء" في منطقة الزاهرية - طرابلس.

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