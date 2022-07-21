بيت الزكاة والخيرات يختتم مشروع " الأضاحي الأربعين"

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اختتم بيت الزكاة والخيرات – لبنان مشروع الأضاحي الأربعين لعام 1443/2022، حيث تم توزيع 4000 حصة من لحوم الأضاحي على أسر الأيتام والمعوقين والأرامل والأسر المتعففة والفقراء المسجلين لديه ضمن طرابلس وبعض مناطق شمال لبنان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقد تضمنالمشروع ذبح 45 عجل بقر، و 57 أضحية من الخراف الغنم.هذا وعملت فرق المشروع على تنفيذ عمليات النحر والسلخ والتقطيع والتبريد والتوضيب، والنقل بسيارات مبردة وفق المعايير الصحية والشرعية.وقد تم تنفيذ هذا المشروع بمساهمة من قطر الخيرية وبيت الزكاة الكويتي، إضافة إلى مضحّين ومحسنين من داخل وخارج لبنان.وقد توجه البيت بالشكر والدعاء لكل من شارك في إحياء سنة الأضاحي، ولمن ساهم بهذا المشروع الطيب الذي يعتبر متنفساً في ظل هذه الضائقة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، حيث كان له الأثر الطيب في نفوس أسر الأيتام والمعوقين والأرامل والأسر المتعففة والفقراء.