"أهلا بهالطلة".. مشاهد رائعة من لبنان (فيديو)

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تستكمل وزارة السياحة حملة "اهلا بهالطلة" التي بدأت على طريق المطار وامتدت على كل اتوسترادات لبنان من الشمال الى الجنوب، عبر اطلاق فيديو ترويجي في خلال الاحتفال الذي رعاه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس.ويظهر الفيديو مشاهد رائعة وخلابة من طبيعة لبنان الجميلة، على وقع أغنية "اهلا بهالطلة" للفنانة الراحلة صباح، مع مشاهد لأجمل المعالم السياحية، وحسن الضيافة في بلاد الأرز.