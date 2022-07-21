الخليل وقع مرسوم مستحقات عائدات الصندوق البلدي المستقل

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مرسوم مستحقات عائدات الصندوق البلدي المستقل على أن يباشر بدفع تلك العائدات بعدما يأخذ المرسوم مساره القانوني وفق الأصول.

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