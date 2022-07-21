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لبنان

الخليل وقع مرسوم مستحقات عائدات الصندوق البلدي المستقل

Lebanon 24
21-07-2022 | 02:40
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وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مرسوم مستحقات عائدات الصندوق البلدي المستقل على أن يباشر بدفع تلك العائدات بعدما يأخذ المرسوم مساره القانوني وفق الأصول.
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