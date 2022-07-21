بالتهديد وبقوة السلاح... عصابة تنشط بين طرابلس وزحلة

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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تعرّض تاجرين من مدينة طرابلس لعملية سلب ممنهجة وبقوة السلاح من قبل عصابة مسلحة في منطقة زحلة.وفي التفاصيل، ان هذه العصابة التي يقودها صاحب الحساب الذي يحمل اسم "Ahmad Ahmad" على "فيسبوك"، تقوم باستدراج التجار من خلال استخدام الـ "الفايسبوك" عبر ايهامهم بحاجتها لطلبية بضائع كهربائية من محولات كهربائية وألواح طاقة شمسية، كما تقوم العصابة بالاتصال بالتجار لتأكيد الطلبية مستخدمة الرقم التالي: 76155480.وعند موعد تسليم البضائع في منطقة زحلة وتحديدا بجانب مستشفى "دار الامل" ، تقوم العصابة المؤلفة من ٣ اشخاص موجودين داخل سيارة من نوع "هيونداي" فضية اللون بسلب البضائع بقوة السلاح وبشكل علني عبر تهديد التجار بالقتل.