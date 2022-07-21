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لبنان

بالتهديد وبقوة السلاح... عصابة تنشط بين طرابلس وزحلة

Lebanon 24
21-07-2022 | 02:56
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تعرّض تاجرين من مدينة طرابلس لعملية سلب ممنهجة وبقوة السلاح من قبل عصابة مسلحة في منطقة زحلة.

وفي التفاصيل، ان هذه العصابة التي يقودها صاحب الحساب الذي يحمل اسم "Ahmad Ahmad" على "فيسبوك"،  تقوم باستدراج التجار من خلال استخدام الـ "الفايسبوك" عبر ايهامهم بحاجتها لطلبية بضائع كهربائية من محولات كهربائية وألواح طاقة شمسية، كما تقوم العصابة بالاتصال بالتجار لتأكيد الطلبية مستخدمة الرقم التالي: 76155480.
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وعند موعد تسليم البضائع في منطقة زحلة وتحديدا بجانب مستشفى "دار الامل" ، تقوم العصابة المؤلفة من ٣ اشخاص موجودين داخل سيارة من نوع "هيونداي" فضية اللون بسلب البضائع بقوة السلاح وبشكل علني عبر تهديد التجار بالقتل.
 
كما ان أفراد العصابة يتوجهون الى التجار مؤكدين لهم ان الشكوى لدى القوى الامنية لن تعيد لهم البضائع.
 
 
 
 
 
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