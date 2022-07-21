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لبنان

آخر مستجدات "المساعدة الاجتماعية".. متى سيتم صرفها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2022 | 03:30
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قالت مصادر مصرفيّة إنه من المرجح أن تكون المساعدة الاجتماعيّة للعسكريين قد دخلت في إطار التأجيل، وهو الأمر الذي بدأ يثيرُ أزمة وبلبلة في صفوف العسكريين سواء المتقاعدين أو الذين هم في الخدمة الفعليّة".

ورجّحت المصادر أنّ يطول التأجيل حتى نهاية شهر تموز الجاري، بعدما كان متوقعاً أن يجري صرف المساعدة يوم أمس الأربعاء. إلا أنه في المقابل، توقعت المصادر أن تأتي المساعدة متأخرة مثلما حصل في أوقاتٍ سابقة، في حين أنّ ما يعرقلها حالياً هو التحويل من وزارة المالية وتأثير إضراب موظفي مصرف لبنان الذي من المفترض أن ينتهي بشكل كامل مطلع الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، أفيد بأن نقاشاتٍ بدأت تُدار بين الهيئات المرتبطة بالعسكريين المتقاعدين في مختلف المناطق، وأساسها طرح أفكار لإمكانية تنفيذ تحركات مطلبية.

إلا أنه في المقابل، برزت آراءٌ دعت إلى التّريث قليلاً ريثما تنجلي توجهات إضراب موظفي القطاع العام باعتبار أنه عاملٌ أساسي في تأخير صرف المساعدة.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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