لحماية الثروة الحرجية... هذا ما قامت به بلدية فنيدق

في خطوة تهدف الى حماية الثروة الحرجية في غابات فنيدق عمدت بلدية فنيدق الى قطع طريق" وادي البلاط " و"وادي القطارة" في القموعة- فنيدق، أمام الذين يشوهون الطبيعة ويقطعون الشجرالأخضر بحجة التدفئة في فصل الشتاء.

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وفي بيان لها، قالت البلدية:

"نحن نشعر مع أهلنا ولكن لن نسمح للعابثين المتاجرين بالحطب بالقضاء على ثروتنا وغاباتنا ، وستكون الجهات المعنية لهم بالمرصاد وذلك من خلال مداهمة الفاعلين وملاحقتهم حتى في منازلهم وخاصة الذين يقطعون الاشجار الخضراء ويسعون لبيعها بأرخص الأثمان ويتاجرون بثروتنا الحرجية داخل او خارج بلدة فنيدق ، ومع إثبات ذلك بالأدله.

وسيتم إتخاذ كل التدابير الرادعة بحق المخالفين وتحميلهم الجرم والتبعات القانونيه ".