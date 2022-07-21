Advertisement

لبنان

لحماية الثروة الحرجية... هذا ما قامت به بلدية فنيدق

Lebanon 24
21-07-2022 | 03:07
A-
A+
Doc-P-973269-637939951699911774.jpg
Doc-P-973269-637939951699911774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خطوة تهدف الى حماية الثروة الحرجية في غابات فنيدق عمدت بلدية فنيدق الى قطع طريق" وادي البلاط " و"وادي القطارة" في القموعة- فنيدق، أمام الذين يشوهون الطبيعة ويقطعون الشجرالأخضر  بحجة التدفئة في فصل الشتاء.
Advertisement
 
وفي بيان لها، قالت البلدية:
"نحن نشعر مع أهلنا ولكن لن نسمح للعابثين المتاجرين بالحطب بالقضاء على ثروتنا وغاباتنا ، وستكون الجهات المعنية لهم بالمرصاد وذلك من خلال  مداهمة الفاعلين وملاحقتهم حتى في منازلهم وخاصة الذين  يقطعون الاشجار  الخضراء ويسعون لبيعها بأرخص الأثمان ويتاجرون بثروتنا الحرجية داخل او خارج بلدة فنيدق ،  ومع إثبات ذلك  بالأدله.
وسيتم إتخاذ كل التدابير الرادعة بحق المخالفين وتحميلهم الجرم والتبعات القانونيه ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-07-21
06:48 | 2022-07-21
01:45 | 2022-07-21
07:20 | 2022-07-21
05:00 | 2022-07-21
10:12 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website