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لبنان

سيدة تقطع الطريق (صورة)

Lebanon 24
21-07-2022 | 03:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام سيدة بقطع الطريق في ساحة النور في طرابلس احتجاجا على عدم تمكنها من الحصول على الدواء.
 
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