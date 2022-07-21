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لبنان

دار الفتوى: هذا موعد بداية السنة الهجرية

Lebanon 24
21-07-2022 | 03:38
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أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، "أنَّ بداية السنةالهجرية الجديدة لعام 1444 هـ يوافق يوم السبت الثلاثين من شهر تموز الجاري 2022م .
 
وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا المولى عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة وأن يجعلها سنة خير ويمن وبركة ".
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