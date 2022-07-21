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لبنان

بعد أحداث مصرف لبنان وتوقيف المطران الحاج... هذا ما طلبه وزير العدل من المراجع القضائية

Lebanon 24
21-07-2022 | 03:41
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أفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل هنري الخوري بأن الوزير بصدد المطالبة من المراجع القضائية المعنية كافة بافادته فوراً وخطياً بالتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين في ما يتعلّق بالتحقيق مع سيادة المطران موسى الحاج ومداهمة مصرف لبنان لإجراء المقتضى.
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وزير العدل

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