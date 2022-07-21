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لبنان

بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.. اليكم ما يحمله الينا طقس الايام المقبلة

Lebanon 24
21-07-2022 | 04:04
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ما يزيد الشعور بالحر ويؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترات الصباحية والمسائية.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  طقس صيفي رطب حار نسبيًا ومعتاد يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة حيث تكون  درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة نسبيًا تزيد من نسبة الشعور بالحر كما تؤدي الى تشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترات الصباحية والمسائية. تنشط الرياح أحيانًا مما يستدعي التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة:  غائم جزئياً مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ما يزيد الشعور بالحر ويؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترات الصباحية والمسائية.

السبت:  قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل ، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ما يزيد من نسبة الشعور بالحر، وانخفاض ملموس على الجبال والداخل، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات أحيانًا.

الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع درجات حرارة صيفية معتادة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، ما يؤدي الى زيادة نسبة الشعور بالحر.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 14 الى 36 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية نهاراً تنشط أحيانًا وتكون سرعتها بين 15و 40 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 90 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  28 درجة.
- الضغط الجوي:  755 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:   5,43
- ساعة غروب الشمس: 19,47
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