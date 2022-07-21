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لبنان

الطحين مفقود في الجنوب... بيان لتجمع الأفران الصغيرة ومخابز المرقوق في الجنوب

Lebanon 24
21-07-2022 | 04:37
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 أعلن "تجمع الأفران الصغيرة ومخابز المرقوق في الجنوب" في بيان، أنه على "الرغم من رفع الدعم عن الطحين وتحوله الى الدولار، الا أن الطحين مفقود من السوق، وذلك بسبب عدم قيام المطاحن بتسليم الموزعين مادة الطحين بحجة عدم توافر القمح".
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أضاف البيان:"أن سبعين في المئة من مخابز المرقوق اقفلت بسبب عدم قدرتها على اكمال العمل بسبب الفروق الكبيرة في السعر، بين ربطتها وارتفاع كلفة انتاجها وبين "ربطة" الخبز العربي وهذا تسبب بايقاف مدخول مئات العائلات الفقيرة".
 
وناشد أصحاب الأفران الصغيرة "العمل السريع على إعادة العمل الى المطاحن لإعادة تزويدها السوق بالطحين حتى لا تتوقف أفران المناقيش أيضا عن العمل".
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