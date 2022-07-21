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لبنان

معوض بعد قرار وزير البيئة تعيين لجنة لمحمية حرج اهدن: قررنا تعليق مشاركتنا في اللجنة

Lebanon 24
21-07-2022 | 04:44
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علق النائب ميشال معوض في بيان على قرار وزير البيئة ناصر ياسين بتعيين لجنة لمحمية حرج اهدن . فقال:رغم الفساد القائم في ادارة المحمية والذي ظهر علناً في الاسابيع الماضية على الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بفعل الخلافات وتبادل الاتهامات داخل فريق عملها، ورغم كمّ المخالفات التي تُرتكب في نطاق الحرج والتي تغطيها البلدية ومن وراءها، ورغم اتصالنا بالوزير اكثر من مرة لمطالبته بتعيين لجنة خارج منطق المحاصصة والزبائنية، لجنة كفاءات، مستقلة، قادرة على تطوير المحمية، وعلى المرقابة الادارية والمالية، ووضع حد للفساد المستشري، أصرّ الوزير على تعيين لجنة لا تراعي المعايير أعلاه، وتضرب أيضاً بعرض الحائط التمثيل الشعبي الزغرتاوي الذي تجلّى في الانتخابات النيابية الأخيرة.  
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من هنا، نرفض تماماً هذا التعيين الذّي يكرّس نهج الفساد والزبائنية، ونحمّل الوزير مسؤولية مباشرة في ترسيخه، ونعلن تعليق مشاركة مؤسسة رينه معوض الممثلة بالسيد أنطونيو معوض في اللجنة طالما لم يتم تصحيح القرار، ونؤكد استمرارنا في مواجهة الفساد المستشري في ادارة المحمية وثروتنا الحرجية التي تشكل قلب اهدن الحيوي وركيزة السياحة الريفية في المنطقة.
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