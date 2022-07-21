برّي يدعو لجلسة نيابيّة الثلاثاء المقبل... وهذا جدول أعمالها

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة نيابية عند الساعة 11 قبل ظهر الثلاثاء المقبل لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

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