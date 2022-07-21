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لبنان

برّي يدعو لجلسة نيابيّة الثلاثاء المقبل... وهذا جدول أعمالها

Lebanon 24
21-07-2022 | 05:33
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة نيابية عند الساعة 11 قبل ظهر الثلاثاء المقبل لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
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