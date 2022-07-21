بو حبيب بحث مع هارغريفز في قضية النازحين السوريين

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب مع المبعوث البريطاني الى سوريا جوناثان هارغريفز في قضية النازحين السوريين ومسيرة القرار 2254 وكيفية تطبيقه مع سوريا.



وتسلم الوزير بو حبيب نسخة من اوراق اعتماد سفيري الاورغواي كارلوس جيتو، وكازاخستان رسول زوملي سفير فوق العادة ، و يرزان كاليكنوف مفوض كازاخستان لدى لبنان. وذلك تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

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