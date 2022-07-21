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لبنان

وزير الزراعة: تحية وشكر لرجال الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية

Lebanon 24
21-07-2022 | 06:17
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غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لرجال الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية الذين لا تتوقف عطاءاتهم وتضحياتهم على مجابهة المخاطر ووضع خطط الأزمات، الذين بفضلهم تستمر الحياة خلال النكبات.
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أولئك الذين تلسع النار جباههم لكي لا تطالنا نيران حريق.. فيعملون دون كلل أو ملل ليل ونهار لننام آمنين.لكم منا تحية وشكر". 
 
 
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