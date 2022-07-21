وزير الزراعة: تحية وشكر لرجال الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية

Advertisement

غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لرجال الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية الذين لا تتوقف عطاءاتهم وتضحياتهم على مجابهة المخاطر ووضع خطط الأزمات، الذين بفضلهم تستمر الحياة خلال النكبات.أولئك الذين تلسع النار جباههم لكي لا تطالنا نيران حريق.. فيعملون دون كلل أو ملل ليل ونهار لننام آمنين.لكم منا تحية وشكر".