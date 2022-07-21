تحويل اعتماد بقيمة عشرة مليارات ليرة كسلفة خزينة لتمويل تغذية السجون

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أعلن وزير المالية يوسف الخليل أنه تم تحويل اعتماد بقيمة عشرة مليارات ليرة لبنانية نقداً كسلفة خزينة لصالح تمويل تغذية السجون.وشكر الوزير الخليل كل من "المديرين والمعنيين في مصلحتي الخزينة والصرفيات على التجاوب الذي أبدوه مع رغبته الملحة بقطع الإضراب القائم والحضور إلى مكاتبهم لإنهاء كامل الإجراءات المطلوبة لصرف المبلغ المذكور، والذي أصبح بعهدة الجهة المختصة منذ مساء أمس".