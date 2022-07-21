فرنجية في الديمان... هذا ما قاله عن سلاح "حزب الله"

أكد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، خلال زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، "أننا متفاهمون دائما مع البطريرك الراعي والعلاقة معه ممتازة وستبقى كذلك وأنا مع التحييد ولكن مع الواقعية أيضاً"، مشددا على أن الحوار يؤدي الى التفاهم على كل شيء.

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وقال إن "موضوع سلاح "حزب الله" هو موضوع اقليمي دولي ووطني وعندما يتم التفاهم في المنطقة ستُحل المشكلة بطريقة او باخرى والمزايدات توصل الى التشنجات والحقد".

ورأى أن القضاء في لبنان مسيس والقاضي يخضع الى الترهيب السياسي.

وتابع فرنجية: تحدّثت مع البطريرك في قضية المطران الحاج وسألنا لماذا تحصل أمور تخدم فريقا وتضرّ فريقاً آخر؟ فإمّا القاضي أخذ قراره من تلقاء نفسه أو أنّ هناك طابوراً خامساً يحاول تخريب الأمور.

وأشار إلى انه في موضوع رئاسة الجمهورية أنا منفتح ولكن لدي موقفي السياسي، قائلاً: لم اطرح نفسي كمرشح لرئاسة الجمهورية بل انا مطروح.

وأكد أن لا علاقة مباشرة مع جبران باسيل ولكن لا مشكلة معه ولم نلتقي بعد اللقاء الاخير وفريد الخازن ذهب الى لقاء باسيل بعلمي ولكن ليس بطلب مني.