شرف الدين عرض مع المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا ملف عودة النازحين

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استقبل وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عصام شرف الدين المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا جوناثان هارغريفز يرافقه نائب بعثة بريطانيا إلى لبنان السيدة أليسون أوبي، بحضور مستشار وزير المهجرين لشؤون حقوق الإنسان الدكتور هيثم ابو سعيد.شرح الوزير شرف الدين "العمل القائم والترتيبات في قضية عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة بشكل طوعي وآمن لهم والى مراكز إيواء ضمن المحافظات التي ينتمون إليها بعد التنسيق المسبق مع السلطات السورية، لفئتين من أصل ثلاثة، على أن يتم تأمين اللاجئين السياسيين الى دولة ثالثة وتكون على عاتق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".وأكد أيضا" وجوب اعتماد الناحية الإنسانية خارج الاصطفاف السياسي المعتمد دولياً في هذا الملف الحساس، لحرص الدولة اللبنانية على سلامة النازحين العائدين إلى بلادهم".من جهته أكد المبعوث هارغريفز ونائبة البعثة أوبي "امتنانهما لسماع أن مشروع عودة النازحين تقع ضمن القوانين الدولية".