وزير الصناعة يمنع إستيراد منتج مهم... ما هو؟

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم ١/٥٢ منع فيه استيراد البرغل الا بإجازة مسبقة من وزير الصناعة.

وجاء في القرار:

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"إن وزير الصناعة؛بناء على المرسوم رقم 8376 تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ ( تشكيل الحكومة)،بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢( إحداث وزارة الصناعة)،بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸( تنظیم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،وانطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على مقومات الأمن الغذائي والإنتاج الوطني،بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،يقرر ما يأتي:المادة الأولى: يمنع استيراد البرغل إلا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة.المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.يبلغ إلى:الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - الجريدة الرسميةوزارة الاقتصاد والتجارةوزارة الزراعةالمجلس الأعلى للجماركالمديرية العامة للجماركجمعية الصناعيين اللبنانيينإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبناننقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنانالمصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة