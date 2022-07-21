29
o
بيروت
32
o
طرابلس
o
صور
33
o
جبيل
24
o
صيدا
31
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
32
o
بعلبك
35
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دريان عرض شؤونا اسلامية ووطنية مع المفتي قبلان
Lebanon 24
21-07-2022
|
07:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وجرى البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية.
كما استقبل النائب نديم الجميل الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا لسماحته التهاني بالعيد وبحثنا معه في الأمور كافة التي تمر بها البلد، لا سيما موضوع مدينة بيروت وبلديتها".
Advertisement
اضاف:"المشاكل التي يمر بها لبنان ليست طائفية ولا ثانوية، المشكلة الأساسية في لبنان هي سياسية، هناك طرف يحاول تغيير هوية لبنان، وفرض منطق جديد على الديمقراطية والعيش المشترك فيه، وهذا الأمر نحن مستعدون لمواجهته لأقصى حدّ لنستطيع تأمين العيش المشترك الكريم، ونؤكد أن الدستور هو أولويتنا في لبنان والعمل من أجل سيادة وديمقراطية وحرية هذا البلد التي سنحافظ عليها وسنعمل على ذلك بكل طاقاتنا".
وردا على سؤال عن تقسيم بلدية بيروت قال: "موضوع بلدية بيروت موضوع دقيق جداً، ونحن على علم بموقف سماحته من هذا الموضوع، ما يهمنا اليوم أن المناصفة تكرست في بلدية بيروت منذ العام 1998 والذي عمل على ذلك الرئيس الشهيد رفيق الحريري يجب أن نؤكد موضوع المناصفة بين المسلمين والمسيحيين كأعضاء في مجلس بلدية بيروت، وهذا ما أكدنا عليه مع سماحة مفتي الجمهورية كي يكون مؤمنا ومكرسا. وفي رأيي موضوع التقسيم يجب ان يعمل عليه من الناحية الإنمائية ويبحث هذا لاحقا في وقته".
والتقى المفتي دريان الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين الذي قال بعد اللقاء :" هذه الزيارة لتهنئة سماحته بعودته من أداء مناسك الحج وزيارة الديار المقدسة، ولنثمن عاليا موقفه الوطني في الحث على الإسراع بتشكيل الحكومة كي تعمل وبسرعة على معالجة معاناة المواطنين في كل ما يتعلق بحياتهم بخاصة وأن وضع البلد يتطلب جهوداً كبيرة لحفظ الأمن وتعزيز السلم الأهلي والإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي".
اضاف:"نحن نقف مع سماحته بالدعوة إلى واجب إنجاز انتخاب رئيس للبلد في الموعد المحدد منعاً من حصول فراغ يؤدي إلى مزيد من الإنهيار العام، ونقول إن معركة رئاسة الجمهورية هي مشروع وفاق وطني وعلى كل القوى الحية في لبنان أن تسعى للوصول إلى ذلك. ونقدر لسماحته موقفه الوطني الواضح والصارم في المحافظة على مدينة بيروت وحدة انتخابية، فهو يعبر عن الموقف اللبناني بعامة والبيروتي بخاصة ضد أي شكل من أشكال التقسيم والتفتيت، ويعبر أيضا عن إيمانه لدور بيروت الرائد في العالم. ونؤكد أن من دار الفتوى نستمد دائما الموقف الوطني والإسلامي العربي الصحيح".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولة عربيّة قد تُنقذ لبنان وأوروبا.. "كنزٌ" ينتظر الجميع!
Lebanon 24
دولة عربيّة قد تُنقذ لبنان وأوروبا.. "كنزٌ" ينتظر الجميع!
03:15 | 2022-07-21
21/07/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في بلدة لبنانيّة... 4 أشخاص قتلوا طفلا ضرباً حتى الموت!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في بلدة لبنانيّة... 4 أشخاص قتلوا طفلا ضرباً حتى الموت!
06:15 | 2022-07-21
21/07/2022 06:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان الجديد.. من المستفيد منه؟
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان الجديد.. من المستفيد منه؟
23:19 | 2022-07-20
20/07/2022 11:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
14:00 | 2022-07-20
20/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يدخل القفص الذهبي... وهذه زوجته الجميلة! (صور)
Lebanon 24
ممثل لبناني يدخل القفص الذهبي... وهذه زوجته الجميلة! (صور)
10:23 | 2022-07-20
20/07/2022 10:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2022-07-21
قبل أن يصبح لبنان "عصفورية" كبيرة... هذا ما يجب أن نفعله
06:48 | 2022-07-21
تقرير "خطير" من اليونيسف حول البنية التحتية للمياه في لبنان: على "آخر نقطة"
01:45 | 2022-07-21
"فورة" في سوق العقارات.. والدفع "كاش"
07:20 | 2022-07-21
هل من تحرّكات قريبة في الشارع؟
05:00 | 2022-07-21
باسيل ممر إلزامي للرئاسة.. هل يستغل الفرصة؟
10:12 | 2022-07-21
العماد عون يستقبل السفير الأوكراني في لبنان ومفتي طرابلس والشمال
فيديو
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
05:14 | 2022-07-20
21/07/2022 17:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
03:23 | 2022-07-20
21/07/2022 17:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
21/07/2022 17:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact