دريان عرض شؤونا اسلامية ووطنية مع المفتي قبلان

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وجرى البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية.كما استقبل النائب نديم الجميل الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا لسماحته التهاني بالعيد وبحثنا معه في الأمور كافة التي تمر بها البلد، لا سيما موضوع مدينة بيروت وبلديتها".اضاف:"المشاكل التي يمر بها لبنان ليست طائفية ولا ثانوية، المشكلة الأساسية في لبنان هي سياسية، هناك طرف يحاول تغيير هوية لبنان، وفرض منطق جديد على الديمقراطية والعيش المشترك فيه، وهذا الأمر نحن مستعدون لمواجهته لأقصى حدّ لنستطيع تأمين العيش المشترك الكريم، ونؤكد أن الدستور هو أولويتنا في لبنان والعمل من أجل سيادة وديمقراطية وحرية هذا البلد التي سنحافظ عليها وسنعمل على ذلك بكل طاقاتنا".وردا على سؤال عن تقسيم بلدية بيروت قال: "موضوع بلدية بيروت موضوع دقيق جداً، ونحن على علم بموقف سماحته من هذا الموضوع، ما يهمنا اليوم أن المناصفة تكرست في بلدية بيروت منذ العام 1998 والذي عمل على ذلك الرئيس الشهيد رفيق الحريري يجب أن نؤكد موضوع المناصفة بين المسلمين والمسيحيين كأعضاء في مجلس بلدية بيروت، وهذا ما أكدنا عليه مع سماحة مفتي الجمهورية كي يكون مؤمنا ومكرسا. وفي رأيي موضوع التقسيم يجب ان يعمل عليه من الناحية الإنمائية ويبحث هذا لاحقا في وقته".والتقى المفتي دريان الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين الذي قال بعد اللقاء :" هذه الزيارة لتهنئة سماحته بعودته من أداء مناسك الحج وزيارة الديار المقدسة، ولنثمن عاليا موقفه الوطني في الحث على الإسراع بتشكيل الحكومة كي تعمل وبسرعة على معالجة معاناة المواطنين في كل ما يتعلق بحياتهم بخاصة وأن وضع البلد يتطلب جهوداً كبيرة لحفظ الأمن وتعزيز السلم الأهلي والإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي".اضاف:"نحن نقف مع سماحته بالدعوة إلى واجب إنجاز انتخاب رئيس للبلد في الموعد المحدد منعاً من حصول فراغ يؤدي إلى مزيد من الإنهيار العام، ونقول إن معركة رئاسة الجمهورية هي مشروع وفاق وطني وعلى كل القوى الحية في لبنان أن تسعى للوصول إلى ذلك. ونقدر لسماحته موقفه الوطني الواضح والصارم في المحافظة على مدينة بيروت وحدة انتخابية، فهو يعبر عن الموقف اللبناني بعامة والبيروتي بخاصة ضد أي شكل من أشكال التقسيم والتفتيت، ويعبر أيضا عن إيمانه لدور بيروت الرائد في العالم. ونؤكد أن من دار الفتوى نستمد دائما الموقف الوطني والإسلامي العربي الصحيح".