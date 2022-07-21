هل من تحرّكات قريبة في الشارع؟

انتشرَت معلومات مؤخراً عن استعداداتٍ لتنفيذ تحرّكات في الشارع في مختلف المناطق خلال الساعات المقبلة، وقد جرى ترويجُ دعواتٍ لتلك التحركات عبر مجموعاتٍ داخلية بين الناشطين.

ومن المُرجّح أن تكون تلك التّحركات محدودة لاسيما أنّ الدعوات إليها جاءت محصورة ولم يتم الترويج لها بشكل كامل من قبل مجموعاتٍ ناشطة.