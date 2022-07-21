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لبنان

هل من تحرّكات قريبة في الشارع؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2022 | 07:20
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انتشرَت معلومات مؤخراً عن استعداداتٍ لتنفيذ تحرّكات في الشارع في مختلف المناطق خلال الساعات المقبلة، وقد جرى ترويجُ دعواتٍ لتلك التحركات عبر مجموعاتٍ داخلية بين الناشطين.
ومن المُرجّح أن تكون تلك التّحركات محدودة لاسيما أنّ الدعوات إليها جاءت محصورة ولم يتم الترويج لها بشكل كامل من قبل مجموعاتٍ ناشطة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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