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لبنان

اللجان النيابية المشتركة اقرت 3 مشاريع قوانين.. بوصعب: موضوع ترسيم الحدود البحرية في مرحلة متقدمة

Lebanon 24
21-07-2022 | 07:46
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عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب الياس بوصعب وحضور وزراء الاقتصاد امين سلام، والبيئة ناصر ياسين، والطاقة وليد فياض في حكومة تصريف الاعمال وعدد كبير من النواب.
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وقال بوصعب بعد الجلسة: "كان على جدول اعمال الجلسة ثلاثة بنود وتم اقرارها جميعا وسترفع الى الهيئة العامة للمجلس النيابي.

البند الاول هو مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتتفاقية قرض بين لبنان والمنظمة الدولية للفركوفونية بشان انشاء ممثلية للمنظمة ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها ولو ما اقررنا هذا من الممكن ان ينتقل المقر من لبنان الى بلد اخر .
البند الثاني هو مشروع القانون الرامي الى ابرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص وهذا لايلغي العمل التي يقوم به الدفاع المدني ووزارة الداخلية وكل المعنيين بموضوع الحرائق انما يشرع طريقة التعاون مع قبرص بهذا المجال .

البند الثالث هو مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الغاء اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة المتجددة ، وجرى نقاس حول كيفية الالغاء، ولانه لم نستطع خلال الفترة المحددة ان يستفيد لبنان لكي تعطي قروضا للمواطنين، تبين ان الجهة المانحة لم تعد توفر هذه الاموال فطلبت الحكومة الغاء هذه الاتفاقية ونتمنى من اي حكومة مقبلة اعادة توفير  قرض جديد، اذ اننا بامس الحاجة الى الطاقة المتجددة".

ترسيم الحدود 
وعن ترسيم الحدود البحرية قال بوصعب: " في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية هناك قانون صدر عن المجلس النيابي الذي طلب تحديد الحدود ان يحصل بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء مجتمعا  وموضوع ترسيم الحدود البحرية اصبح في مرحلة متقدمة ولا استطيع القول انتهينا  اصبحنا في مرحلة متقدمة ،وخلال الاسبوع او الاسابيع الثلاثة المقبلة يكون هناك شيء اوضح او ذاهبون باتجاه حلحلة ، او فعلا نكون نضيع وقتنا ولاحل بالمدى القريب ".

اضاف: "في ما يتعلق بموضوع الترسيم البحري، الوساطة الاميركية التي كان يقوم بها الوسيط الاميركي هوكستين كانت تؤدي الى نتائج ايجابية .صار هناك كثير قرب في وجهات النظر بين ما كنا نطالب به والرد الذي جاءنا ،وهناك امور اخرى تحتاج الى نقاش،  وبرايي ان لبنان بالواقع القوي وليس الضعيف، وهذا ما يجعلني متفائلا ان نستطيع الوصول الى نتيجة ما ولكن بتحفظ ولا نستطيع القول صار هناك شيء نهائي قبل ان يصبح نهائيا ،لانه دائما الشياطين تكمن في التفاصيل  ،من هنا علينا ان ننتظر الاسابيع المقبلة ، في ما خص موضوع ترسيم الحدود البحرية  وماذا سيحصل به".
المصدر: الوكالة الوطنية
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