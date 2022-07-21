حادث سير مروّع على طريق عام السعديات - الدبية

وقع حادث سير مروع على طريق عام السعديات - الدبية بين سيارتين عند الساعة العاشرة من مساء يوم أمس.



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وعُلم أنّ الشيخ نادر ناصيف، ابن بلدة شبعا، نجا من الحادث، إلى جانب جميع الركاب. واقتصرت الأضرار على الماديات.