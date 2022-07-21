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لبنان

المرتضى التقى مبعوث ايكوموس الى لبنان

Lebanon 24
21-07-2022 | 08:10
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع مبعوث ايكوموس الى لبنان الدكتور رامي ضاهر، في حضور الخبير الدولي في التراث المعماري والرئيس الفخري لايكوموس المعمار جاد تابت.
 
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وتم التداول في المهمة الموكلة الى ضاهر فيما يخص موضوع معرض رشيد كرامي الدولي والطلب الذي تقدمت به وزارة الثقافة ممثلة بالوزير المرتضى لادراج المعرض على لائحة التراث العالمي في اليونسكو.
 
هذا وكان ضاهر قام بزيارة ميدانية لموقع المعرض تمهيدا  لرفع تقرير الى لجنة ايكوموس ليبنى على الشيء مقتضاه خاصة، وان الملف الذي رفع من قبل وزارة  الثقافة مستوفي كامل الشروط لان يكون معرض رشيد كرامي الدولي مدرجا على لائحة التراث العالمي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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