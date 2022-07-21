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لبنان
إصابة رياضي لبنانيّ برصاصة طائشة في الضاحية الجنوبيّة... وهذا وضعه الصحيّ (صورة)
Lebanon 24
21-07-2022
|
08:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ البطل الدولي، رئيس نادي "سيام" جهاد المقداد، أُصيب برصاصة طائشة في الضاحية الجنوبيّة.
وتمّ نقله الى احد مستشفيات المنطقة للعلاج، فيما إصابته غير خطرة.
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