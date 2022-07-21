إصابة رياضي لبنانيّ برصاصة طائشة في الضاحية الجنوبيّة... وهذا وضعه الصحيّ (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ البطل الدولي، رئيس نادي "سيام" جهاد المقداد، أُصيب برصاصة طائشة في الضاحية الجنوبيّة.

وتمّ نقله الى احد مستشفيات المنطقة للعلاج، فيما إصابته غير خطرة.