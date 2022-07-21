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لبنان

من أبناء مزارعي التبغ.. تكريم لافت لأميرة زريق من "الريجي"

Lebanon 24
21-07-2022 | 08:37
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 كرّم رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي اليوم "التلميذة المتفوقة أميرة زريق، وهي ابنة عائلة من مزارعي التبغ من بلدة عدشيت الجنوبية، لنيلها درجة الامتياز والمرتبة الأولى على مستوى لبنان في امتحانات الشهادة المتوسطة "البريفيه".
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واعلنت الريجي في بيان، انه" في اطار حرص "الريجي" على تشجيع التلامذة المتفوقين من أبناء مزراعي التبغ في لبنان، سلّم سقلاوي زريق ميدالية ذهبية تقديرية ومكافأة مالية في مكتبه بمقر الإدارة الرئيسي في الحدت، في حضور أعضاء لجنة الادارة ومفوض الحكومة والمراقب المالي وعدد من المديرين، ورئيس الجمعية الرياضية. وأثنى سقلاوي على الانجاز الذي حققته زريق الحاصلة على معدّل 19,44، مشيداً بجهود والديَها في تحصيلها العلمي".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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