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لبنان

إجتماع في بلدية بيروت... وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
21-07-2022 | 08:39
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عُقد اليوم إجتماع في بلدية بيروت ضمَّ كلا من الرئيس جمال عيتاني ونائب الرئيس إيلي أندريا بحضور النائب العميد جان طالوزيان وعضو المجلس البلدي أنطوان سرياني حيث تباحث المجتمعون في كافة الأمور العالقة، وتوافق الرئيس ونائبه على التنسيق التام والتعاون المباشر في ما بينهما في الأمور التي تعني المجلس البلدي وكذلك تلك التي تهمّ العاصمة، كما العمل على وضع خطة طوارىء لمعالجة الأوضاع الإنمائية والإقتصادية والإجتماعية الراهنة في العاصمة وضرورة التكاتف من أجل المصلحة العامة لبيروت وأبنائها.
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