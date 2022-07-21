الصايغ: ما قام به القاضي عقيقي عمل تعسفي

تطرق النائب سليم الصايغ من مجلس النواب الى الاعتداء على النائب البطريريكي على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج معتبرا ان "ما قامت به المحكمة هو امر مشبوه لانه يخدم مصلحة المشغلين السياسيين لهذه المحكمة وهي بدلا من الحفاظ على الامن القومي اللبناني تنفخ بنار الفتنة حتى باتت هذه المحكمة هي محكمة الفتنة".

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ورأى ان "المطلوب انتفاضة العدالة وانتفاضة احرار لبنان لتحرير الوطن والمواطن مما تبقى من هذه السلطة الظالمة".

واكد الصايغ ان ما قام به القاضي المفوض لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي هو عمل تعسفي وهناك ملامة عليه وعلى المحكمة التي هي اداة طيعة بيد الدولة القمعية العميق".

وطالب الصايغ بالتنحية الفورية للقاضي عقيقي.