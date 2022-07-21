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لبنان

كرم تقدّم باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى منع دمج النازحين السوريين

Lebanon 24
21-07-2022 | 08:46
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تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى منع أي شكل من أشكال الدمج أو الاندماج الظاهر أو المقنع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان جراء الثورة السورية، مرفقاً بمذكرة الأسباب الموجبة.
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فادي كرم

إقتراح قانون

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