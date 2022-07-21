إصابة طفل بطلق ناري في رأسه... ماذا حصل في بعلبك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفل ع. أ.ج، البالغ من العمر 8 سنوات، نُقل الى مستشفى الريان في حي الشراونة، في بعلبك بعد إصابته بطلق ناري في رأسه.

وبحسب المعلومات الامنية، فقد كان الطفل يلهو بمسدس والده.