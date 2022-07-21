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لبنان
إصابة طفل بطلق ناري في رأسه... ماذا حصل في بعلبك؟
Lebanon 24
21-07-2022
|
08:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفل ع. أ.ج، البالغ من العمر 8 سنوات، نُقل الى مستشفى الريان في حي الشراونة، في بعلبك بعد إصابته بطلق ناري في رأسه.
وبحسب المعلومات الامنية، فقد كان الطفل يلهو بمسدس والده.
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