Advertisement

لبنان

الابيض تسلم هبة ادوية من شركتين سويسريتين

Lebanon 24
21-07-2022 | 09:11
A-
A+
Doc-P-973391-637940167451648158.png
Doc-P-973391-637940167451648158.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، المدير الاقليمي لشركة حكمة للأدوية محمد العلمي، الذي سلّمه الهبة المقدمة من شركتي "حكمة" و Vifor السويسرية.
 وتتضمن الهبة دواء Ferinject المستخدم لعلاج نقص الحديد وفقر الدم لدى مرضى السرطان جراء العلاج الكيميائي، كما فقر الدم الناتج عن أمراض مزمنة تؤثر في امتصاص الحديد، مثل القولون العصبي وأمراض الكلى المزمنة وأمراض الجهاز الهضمي. 
Advertisement

تم تسليم الهبة البالغة قيمتها نحو 400 ألف دولار الى مستودع الكرنتينا للأدوية، وستغطي حاجات المرضى للأشهر الستة المقبلة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2022-07-21
02:15 | 2022-07-21
01:30 | 2022-07-21
13:16 | 2022-07-21
12:30 | 2022-07-21
12:28 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website