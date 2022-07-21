3 جرحى في حادث سير على اوتوستراد القلمون - طرابلس

وقع حادث سير على اوتوستراد القلمون - طرابلس ما ادى لاصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم إصابته خطرة.



وعمل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافهم ونقلهم الى المستشفى للعلاج.

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