بعد 11 يوماً... المياه عادت إلى طرابلس

بعد 11 يوماً على انقطاع المياه في عدّة مناطق في طرابلس، كالقبة والزاهرية، أفاد الاهالي ان المياه عادت مع رجوع التيّار الكهربائي.



وكان اهالي منطقة القبة قد قطعوا الطرقات مساء امس، احتجاجاً على انقطاع المياه.

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