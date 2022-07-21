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لبنان

بعد 11 يوماً... المياه عادت إلى طرابلس

Lebanon 24
21-07-2022 | 09:28
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بعد 11 يوماً على انقطاع المياه في عدّة مناطق في طرابلس، كالقبة والزاهرية، أفاد الاهالي ان المياه عادت مع رجوع التيّار الكهربائي.

وكان اهالي منطقة القبة قد قطعوا الطرقات مساء امس، احتجاجاً على انقطاع المياه.
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