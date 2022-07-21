Advertisement

لبنان

أقدم على عمليات سلب وسرقة بطريقة احتيالية.. هل وقعتم ضحية أعماله؟ (صورة)

Lebanon 24
21-07-2022 | 09:31
A-
A+
Doc-P-973398-637940181045436840.jpg
Doc-P-973398-637940181045436840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، البيان التالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

م. ع. (مواليد عام 1991، لبناني الجنسيّة)
Advertisement
الذي أقدم على عمليات سلب وسرقة عدّة بطريقة احتيالية، من خلال إعلان نَشَرَهُ على تطبيق "فايسبوك" يوهم ضحاياه ببيع دولارات مجمّدة في ليبيا -التي لا وجود لها أصلاً- بنصف ثمنها، ليقوم بالاستيلاء على الدولارات الصحيحة من الضحايا ويعطيهم ظرفاً يحتوي على أوراقٍ، ثم يلوذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

 كما قام، بالاشتراك مع آخرين، بسلب لوازم الطّاقة الشّمسية من أشخاص يعملون في هذا المجال، وذلك بعد استدراجهم.
 


لذلك، تطلب هذه المديرية العامّة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، أو الاتصال على أحد الرقمين: 921115-05 أو 922173-05 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2022-07-21
02:15 | 2022-07-21
01:30 | 2022-07-21
13:16 | 2022-07-21
12:30 | 2022-07-21
12:28 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website