أقدم على عمليات سلب وسرقة بطريقة احتيالية.. هل وقعتم ضحية أعماله؟ (صورة)

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، البيان التالي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:م. ع. (مواليد عام 1991، لبناني الجنسيّة)الذي أقدم على عمليات سلب وسرقة عدّة بطريقة احتيالية، من خلال إعلان نَشَرَهُ على تطبيق "فايسبوك" يوهم ضحاياه ببيع دولارات مجمّدة في ليبيا -التي لا وجود لها أصلاً- بنصف ثمنها، ليقوم بالاستيلاء على الدولارات الصحيحة من الضحايا ويعطيهم ظرفاً يحتوي على أوراقٍ، ثم يلوذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.كما قام، بالاشتراك مع آخرين، بسلب لوازم الطّاقة الشّمسية من أشخاص يعملون في هذا المجال، وذلك بعد استدراجهم.