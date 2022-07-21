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لبنان

أصحاب مولدات خاصة توقفوا عن تأمين التيّار الكهربائي للمشتركين... ما القصة؟

Lebanon 24
21-07-2022 | 09:48
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بعد استدعاء عدد من اصحاب المولدات الخاصة في طرابلس، وبعد تبليغهم بوجوب الالتزام بالتسعيرة الرسمية، قام عدد منهم بإطفاء مولداتهم الكهربائية احتجاجاً، في حين ما زال عدد قليل منهم يؤمّن للمواطنين الكهرباء بشكل طبيعي.
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مولد كهربائي

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