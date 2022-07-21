سرقة "موتورات" المياه من داخل المباني في القبة

تشهد منطقة القبة ارتفاعا في سرقة "موتورات" المياه، حيث يتمّ سرقتها من داخل المباني.



وقد ابلغ عدد من السكان في شارع الارز في القبة، ومشروع الحريري، عن سرقة جميع "موتيرات" المياه من المباني.



وناشد الاهالي القوى الامنية فتح تحقيق بالسرقات، خصوصأ أن أسعار هذه "الموتورات" أصبح مرتفعًا جدًّا، وبالدولار.

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