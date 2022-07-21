Advertisement

لبنان

سرقة "موتورات" المياه من داخل المباني في القبة

Lebanon 24
21-07-2022 | 09:54
A-
A+
Doc-P-973403-637940196034293821.jpg
Doc-P-973403-637940196034293821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد منطقة القبة ارتفاعا في سرقة "موتورات" المياه، حيث يتمّ سرقتها من داخل المباني.

وقد ابلغ عدد من السكان في شارع الارز في القبة، ومشروع الحريري، عن سرقة جميع "موتيرات" المياه من المباني.

وناشد الاهالي القوى الامنية فتح تحقيق بالسرقات، خصوصأ أن أسعار هذه "الموتورات" أصبح مرتفعًا جدًّا، وبالدولار.
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2022-07-21
02:15 | 2022-07-21
01:30 | 2022-07-21
13:16 | 2022-07-21
12:30 | 2022-07-21
12:28 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website