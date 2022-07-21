هل تصدر نتائج الامتحانات الرسميّة للشهادة الثانويّة مساء اليوم؟

فيما ينتظر الطلاب صدور نتائج الامتحانات الرسميّة للشهادة الثانويّة، رجحت المعلومات أنّها ستصدر مساء اليوم.



فيما لم تُؤكّد المصادر أنّ ما يتمّ تداوله دقيق.

Advertisement