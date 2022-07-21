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لبنان

هل تصدر نتائج الامتحانات الرسميّة للشهادة الثانويّة مساء اليوم؟

Lebanon 24
21-07-2022 | 10:04
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فيما ينتظر الطلاب صدور نتائج الامتحانات الرسميّة للشهادة الثانويّة، رجحت المعلومات أنّها ستصدر مساء اليوم.

فيما لم تُؤكّد المصادر أنّ ما يتمّ تداوله دقيق.
 
 
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