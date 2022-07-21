Advertisement

لبنان

الصمد قدّم تصريحا عن أمواله المنقولة وغير المنقولة

Lebanon 24
21-07-2022 | 10:26
A-
A+
Doc-P-973414-637940214621519355.jpg
Doc-P-973414-637940214621519355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم النائب جهاد الصمد لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم تصريحا عن أمواله وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنور الخليل يقدم تصريحًا بأمواله
lebanon 24
21/07/2022 20:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ملامح "المرحلة الثالثة للحرب" بدأت ترتسم.. تصريحات روسية تكشف الكثير
lebanon 24
21/07/2022 20:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مودل روز تُثير الجدل بتصريحها: "أفضل العذاب مع الأجانب على الزواج من عربي!" (فيديو)
lebanon 24
21/07/2022 20:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تنفي ما ورد عن تورّطها بهجوم دهوك وتطلب من السلطات العراقية مراجعة تصريحاتها
lebanon 24
21/07/2022 20:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الصمد

تصريح

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2022-07-21
02:15 | 2022-07-21
01:30 | 2022-07-21
13:16 | 2022-07-21
12:30 | 2022-07-21
12:28 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website