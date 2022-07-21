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لبنان

المكتب الإعلامي لوزير البيئة: نأسف لرد فعل معوض تعليقاً على تعيين لجنة لمحمية حرج إهدن

Lebanon 24
21-07-2022 | 11:30
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة الدكتور ناصر ياسين البيان الآتي:
 
"نأسف لرد الفعل الذي صدر عن سعادة النائب الاستاذ ميشال معوض تعليقاً على قرار وزير البيئة بتعيين لجنة لمحمية حرج إهدن بعد غيابها لسنوات حيث استند قرار وزير البيئة إلى الانظمة واعتمد الاجراءات المتبعة في تعيين الاعضاء منذ سنوات عبر دعوة كل من البلدية وجمعية حرج اهدن وجمعية الميدان وجمعية يوسف بك كرم ومؤسسة معوض تسمية ممثليها في لجنة المحمية. ان نموذج ادارة المحميات الطبيعية عبر ممثلين عن السلطة المحلية والجمعيات الناشطة هو نموذج ناجح ويؤمن الاحتضان المحلي للمحميات وبالتالي لا علاقة لقرارات وزير البيئة بأي زبائنية سياسية ولا بأي حسابات مناطقية كما ورد على لسان سعادة النائب. إقتضى التوضيح".
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