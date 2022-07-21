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لبنان

حادث سير مروع في صور يودي بحياة الشاب محمد (صور)

Lebanon 24
21-07-2022 | 11:16
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بعد تعرضه لحادث سير على طريق عام ديرقانون النهر قضاء صور وأدخاله إلى العناية المشددة في أحد مستشفيات المنطقة، توفي الشاب محمد عزالدين متأثراً بجروحه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
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