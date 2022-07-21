حادث سير مروع في صور يودي بحياة الشاب محمد (صور)

بعد تعرضه لحادث سير على طريق عام ديرقانون النهر قضاء صور وأدخاله إلى العناية المشددة في أحد مستشفيات المنطقة، توفي الشاب محمد عزالدين متأثراً بجروحه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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