ليال الاختيار تغرد.. والسفارة الأوكرانية ترد: "الطاقة هي المفتاح.." (صور)

غردت الإعلامية ليال الاختيار عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة:"بعد سقوط بوريس جونسون،سقط اليوم ماريو دراغي رئيس الوزراء الايطالي،من التالي؟".

بعد سقوط بوريس جونسون ، سقط اليوم ماريو دراغي رئيس الوزراء الايطالي ، من التالي ؟ #اوروبا #اوكرانيا_روسيا https://t.co/4945LYuDuJ — Layal Alekhtiar - ليال الاختيار (@layal_alekhtiar) July 21, 2022 Advertisement

بدورها ردت السفارة الأوكرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة على تغريدة الاختيار بتغريدة على الحساب الرسمي للسفارة على تويتر، وجاء فيها:" دون فرض حظر كامل على نفط وغاز ستستمر روسيا في تقويض وحدة الاتحاد الاوروبي واستخدام الطاقة للضغط على قيادة الدولة الاوروبية. الطاقة هي المفتاح ونحث جميع دول الاتحاد الاوروبي على الاسراع في اتخاذ قرارات بشان تحديد سقف اسعار النفط الروسي."