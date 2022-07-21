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لبنان

أنور الخليل يقدم تصريحًا بأمواله

Lebanon 24
21-07-2022 | 11:27
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قدم النائب السابق أنور الخليل، في مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، تصريحا بأمواله المنقولة وغير المنقولة، وتم تسجيل التصريح في السجل الخاص لدى الهيئة، وذلك عملا بالفقرة "أ" بند 3 من القانون رقم 189/2020 ( قانون الاثراء غير المشروع).
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أنور الخليل

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