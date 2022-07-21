أنور الخليل يقدم تصريحًا بأمواله

قدم النائب السابق أنور الخليل، في مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، تصريحا بأمواله المنقولة وغير المنقولة، وتم تسجيل التصريح في السجل الخاص لدى الهيئة، وذلك عملا بالفقرة "أ" بند 3 من القانون رقم 189/2020 ( قانون الاثراء غير المشروع).

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