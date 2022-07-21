Advertisement

لبنان

ناقلًا رسالة دعم من جعجع... رازي الحاج زار المطران الحاج

Lebanon 24
21-07-2022 | 11:28
A-
A+
Doc-P-973433-637940250139774143.png
Doc-P-973433-637940250139774143.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج، ناقلا رسالة دعم من رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع للمطران ودوره الكنسي الذي يؤديه، وادانه لطريقة التصرف معه واحتجازه لاكثر من 11 ساعة. 
Advertisement
 
وطالب الحاج "بإحالة القاضي فادي عقيقي فوراً إلى التفتيش القضائي تمهيداً لمحاكمته أمام المجلس التأديبي، وتنحيته عن منصبه الذي بات يستغله لتنفيذ أجندات سياسية مشبوهة".
 
وأكد "أن حادثة توقيف المطران موسى الحاج والتحقيق معه لمدة 11 ساعات هي اختباء خلف القانون لتصفية حسابات سياسية وتحديداً مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي يخوض معركة رئاسة الجمهورية الامر الذي ازعج فريق الممانعة، وهذا يُذكرنا بتصرف القاضي عقيقي نفسه في حادثة غزوة عين الرمانة التي حاول فيها تصفية حسابات مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع".
 
وشدد على أن "زمن الاحتلالات في لبنان ولى إلى غير رجعة ومحاولة التطاول على أحد أحبار الكنيسة المارونية مرفوضة ومدانة ويجب محاسبة مرتكبها مهما علا شأنه. ومن سخرية القدر أن نرى المزايدين المتلمذين على يد النظام السوري، ومن سعوا إلى توقيف المطران موسى الحاج، يستنكرون ويعملون لحلحلة ملفه".
 
وأسف أن "يتم في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيف نائب بطريركي والتحقيق معه وتفتيشه كأنه عميل، في وقت يأتي أسماعيل هنية تحت أنظار الطيران الإسرائيلي من غزة ويُفتح له صالون الشر"ف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2022-07-21
02:15 | 2022-07-21
01:30 | 2022-07-21
13:16 | 2022-07-21
12:30 | 2022-07-21
12:28 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website