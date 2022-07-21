حسن غادر منزله ولم يعد حتى تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- حسن صبري حناوي (مواليد عام 1996، سوري)الذي غادر بتاريخ 19-7-2022، مكان اقامته في محلة راس بيروت، ولم يعد حتى تاريخه، مع العلم انه يعاني من اضطرابات عقلية.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة راس بيروت في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 740942-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.