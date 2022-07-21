شيخ العقل بحث مع نديم الجميل المواضيع السياسية

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة - بيروت اليوم، النائب نديم الجميل، يرافقه بشير التغريني.وقال الجميل أنه تم بحث أمور "تتعلق بالحياة السياسية اليومية، على أمل الوحدة التي نراها تترسخ اليوم في الطوائف بشكل أكبر، كي نعود إلى العيش بسلام وأمان واستقرار، خصوصا في بلد الديموقراطية والحريات".أضاف: "كما كان لي شرف زيارة هذا الصرح الكريم لتهنئة سماحته وكل إخواننا الدروز بالأضحى المبارك، متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية".