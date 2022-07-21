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لبنان

في صور... خطر في أحد المباني بعد انهيار أجزاء من سقف طابق (صور)

Lebanon 24
21-07-2022 | 11:45
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انهارت أجزاء من سقف أحد الطوابق في مبنى عند مفرق معركة - صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وتوجهت فرق من مفوضية جبل عامل صور للمكان.
 
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