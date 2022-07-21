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لبنان
عثمان عرض الاوضاع العامة مع نواب تكتل "الاعتدال الوطني"
Lebanon 24
21-07-2022
|
11:50
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، تكتل "الاعتدال الوطني" ضم كل من النواب وليد البعريني، أحمد الخير، محمد سليمان، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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