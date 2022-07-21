جنبلاط يستقبل وفدًا من لجنة التنسيق اللبنانيّة الأميركيّة

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وفدًا من لجنة التنسيق اللبنانيّة الأميركيّة، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.





وجرى البحث في آخر التطورات السياسيّة في لبنان والمنطقة.

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