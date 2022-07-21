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لبنان

جنبلاط يستقبل وفدًا من لجنة التنسيق اللبنانيّة الأميركيّة

Lebanon 24
21-07-2022 | 11:59
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وفدًا من لجنة التنسيق اللبنانيّة الأميركيّة، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط. 


وجرى البحث في آخر التطورات السياسيّة في لبنان والمنطقة.
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