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لبنان

هوكشتاين يزور لبنان في هذا التاريخ

Lebanon 24
21-07-2022 | 12:28
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بعد تصريحه من المجلس النيابي اليوم حول ملف الترسيم، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في حديث للـ"أم تي في"، أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور لبنان بعد أقلّ من أسبوعين.
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